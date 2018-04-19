يوفنتوس يسقط بفخ التعادل ونابولي يضيق عليه الخناق في الكالتشو

الشارقة – أسعد خليل:

فرط يوفنتوس بنقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع مضيفه كروتوني في المرحلة 33 للبطولة.

تقدم أليكس ساندرو ليوفنتوس في الدقيقة 17، غير أن سيمي أدرك التعادل لكروتوني في الدقيقة 65.

ورغم التعادل، ظل يوفنتوس، الذي يحلم بالاحتفاظ باللقب للموسم السابع على التوالي، متربعاً على الصدارة برصيد 85، لكن الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه نابولي تقلص إلى 4 نقاط فقط، ليصبح لقائهما في المرحلة القادمة بالمسابقة يوم الأحد المقبل، حاسما بنسبة كبيرة في تحديد شكل الصراع على اللقب في الأسابيع المقبلة.

في المقابل، رفع كروتوني رصيده إلى 28 نقطة، ولكنه بقي في المركز الـ 18 ومازال موقفه صعبا في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.

نابولي يضيق الخناق على اليوفي:

على ملعب سان باولو، عاد نابولي إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية، بعدما حقق فوزاً مثيراً 4 / 2 على ضيفه أودينيزي.

تقدم أودينيزي بهدف مباغت حمل توقيع يعقوب جانكتو في الدقيقة 41، وتعادل لورينزو إنسيني لنابولي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد سفانتي إنجيلسون التقدم لأودينيزي مجددا في الدقيقة 55، فيما تعادل راؤول ألبيول سريعا لنابولي في الدقيقة 64.

شدد نابولي من هجماته بحثاً عن الهدف الثالث، حتى تحقق له ما أراد في الدقيقة 70 عن طريق أركاديوز ميليك، فيما أطلق لورينزو تونيللي رصاصة الرحمة على آمال أودينيزي في التعادل، عقب تسجيله الهدف الرابع لنابولي في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989 – 1990، إلى 81 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد أودينيزي، الذي تلقى خسارته العاشرة على التوالي في المسابقة، عند 33 نقطة في المركز 14.