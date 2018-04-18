هل انتهى زمن "لا ماسيا" في نادي برشلونة الإسباني؟

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حمل لقاء برشلونة الإسباني وسيلتا فيغو في الجولة 33 من الدوري الإسباني، سابقة لم تحدث منذ 16 عاماً، فقد دخل البلوغرنا اللقاء بتشكيلة أساسية خلت من أي لاعب صاعد من قطاع الناشئين التابع له، الأمر الذي يقودنا إلى نتيجة حتمية، ألا وهي: لا ماسيا (مدرسة الناشئين ببرشلونة) قد نضبت.

ويعتبر ما حدث ملامح العصر الجديد وتأكيداً لحقيقة بدأت تفزع أنصار برشلونة الذين طالما افتخروا بتفرد ناديهم بميزة لا ينازعه فيها غيره: الفوز واللعب بشكل جيد للغاية بلاعبين تم صناعتهم داخل النادي.

وأصبح جزءاً من الماضي تلك الفترة التي شهدت تألق لاعبين مثل فيكتور بالديس وكارليس بويول وتشافي هيرنانديز، وهم نجوم يصعب تكرارهم، رحلوا تباعاً عن النادي بسبب عامل السن، وكانوا جميعاً من لاعبي "لا ماسيا".

وحقق برشلونة إنجازاً فريداً في 25 نوفمبر 2012 عندما واجه ليفانتي في ذلك اليوم تحت قيادة المدرب الراحل تيتو فيلانوفا وبتشكيلة تاريخية مكونة من 11 لاعباً، جميعهم مروا من بوابة قطاع الناشئين بالنادي، وهم: فالديس ومارتن مونتويا وجيرارد بيكيه وبويول وخوردي البا وسيرخيو بوسكيتيس وتشافي وسيسك فابريجاس واندريس انيستا وبيدرو وليونيل ميسي.

وبعد مرور ستة أعوام منذ ذلك التاريخ، دفع ارنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، بتشكيلة لا تضم أي من لاعبي "لا ماسيا" وضمت لاعبين إسبانيين فقط، هما دينيس سواريز وباكو الكاسير، وكلاهما من خارج إقليم كتالونيا.

وعقب المباراة، اعترف مدرب برشلونة بأنه لم يلحظ هذه المفارقة واعترف بأنه "من الطبيعي في هذا النادي أن يكون هناك دائما لاعبون من لا ماسيا".

واهتم فالفيردي من خلال هذه التشكيلة بمصلحته الشخصية وحسب وقرر بدون الالتفات إلى الجانب العاطفي إراحة لاعبيه الأساسين من أجل مواجهة السبت المقبل أمام إشبيلية في نهائي كأس ملك إسبانيا.