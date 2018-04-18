محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية بالدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة 24 - أسعد خليل:



فرض النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، نفسه بقوة على التشكيلة المثالية لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا هذا الموسم.



واختير محمد صلاح، الذي سجل حتى الآن 30 هدفاً لليفربول في الدوري متصدراً قائمة هدافي المسابقة، ضمن القائمة التي ضمت من مانشستر سيتي كلاً من، المهاجم سيرخيو أجويرو ولاعبي خط الوسط كيفن دي بروين وديفيد سيلفا والمدافعين كايل ووكر ونيكولاس أوتاميندي.



وكان توتنهام الفريق الآخر الوحيد الذي ضمت القائمة أكثر من لاعب واحد من بين صفوفه، حيث اختير ضمن التشكيلة المثالية، المهاجم هاري كين ولاعب خط الوسط كريستيان إريكسن والمدافع يان فيرتونخين.



وشملت التشكيلة أيضاً، كماركوس ألونسو مدافع تشيلسي وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.