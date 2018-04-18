بوسطن يتقدم على ميلواكي في المراحل الإقصائية الأولى

الشارقة – أسعد خليل:

سعى فريق بوسطن سيلتيك إلى تحقيق نصره الثاني على التوالي على فريق ميلواكي باكس عندما استضافه على ملعب تي دي غاردين في المباراة الثانية بين الفريقين في الدور الإقصائي الأول لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة.

تبادل الفريقان الصدارة في الشوط الأول للمباراة إلى أن أحرز جيسلين براون رمية ساحقة لفريق بوسطن وضعته في المقدمة بست عشرة نقطة مقابل 13 ومضى الفريق بعد ذلك ليتقدم بنهاية الشوط بـ 33 نقطة مقابل 22 لميلواكي.

رغم الهجمات القوية لميلواكي من نجمه، جيانيس أنتيتوكونومبو، فإن بوسطن حافظ على تفوقه طيلة الشوط الثاني ليتقدم بنهاية الشوط بـ 60 نقطة مقابل 51.

ميلولاكي عجز تماماً عن مقارعة فريق بوسطن سيلتيك الذي استفاد بـ 30 نقطة من لاعبه اليافع، جيسلين براون، و23 نقطة من زميله تيري روزير ليفوز الفريق بالمباراة بـ 120 نقطة مقابل 106 نقاط لميلواكي باكس.