إنتر ميلان يصعد للمركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم

الشارقة – أسعد خليل:

اكتسح إنتر ميلان ضيفه كالياري 4 -0، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح المدافع البرتغالي جواو كانسيلو التسجيل لإنتر ميلان بعد مرور 3 دقائق فقط من بداية المباراة من ضربة حرة نفذها بشكل رائع.

وأضاف الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 49 بعدما تلقى تمريرة ذكية من رافينيا انفرد على أثرها بالمرمى وسدد دون عناء في الشباك.

وسجل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثالث لإنتر ميلان في الدقيقة 60 بعدما راوغ دفاع كالياري بشكل رائع وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء عرفت طريقها للشباك.

واختتم الكرواتي ايفان بيريسيتش أهداف إنتر في الدقيقة الأخيرة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن روما صاحب المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كالياري عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.