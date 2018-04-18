برشلونة يسقط بفخ التعادل الإيجابي أمام سيلتافيغو

الشارقة – أسعد خليل:

أخفق نادي برشلونة من جديد على أرض ملعب سيلتافيغو وسقط بفخ التعادل الإيجابي 2-2 في الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم الفرنسي الصاعد عثمان ديمبلي بهدف لبرشلونة في الدقيقة 36 ولكن جوني كاسترو أدرك التعادل لسيلتا فيجو في الثواني الأخيرة من الشوط الأول. وأضاف باكو الكاسير الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 64 ثم أدرك ياجو اسباس التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 82.

وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 83 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه اتلتيكو مدريد الذي يلتقي مع مضيفه ريال سوسيداد الأربعاء.

وحصد سيلتا فيجو نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 44 نقطة في المركز التاسع.

وهذه هي الزيارة الرابعة للنادي الكتالوني ولم يستطع فيها تحقيق الفوز فقد فاز سيلتا فيغو 4 - 1 في سبتمبر 2015، كما فاز بنتيجة 4 - 3 في أكتوبر 2016، والتعادل 1 - 1 في ذهاب دور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي.