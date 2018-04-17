كولن الألماني يتعاقد مع ماركوس أنفانج

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي كولن الألماني لكرة القدم تعاقده مع ماركوس أنفانج مدرب فريق الدرجة الثانية هولشتاين كيل، ليتولى مسؤولية الفريق اعتباراً من الموسم المقبل.

وكان كولن، صاحب المركز الأخير في الدوري الألماني والذي قد يحسم هبوطه إلى الدرجة الثانية مطلع الأسبوع المقبل، قد أعلن في وقت سابق رحيل مديره الفني شتيفان روثينبيك مع نهاية الموسم الجاري.

وأوضح كولن في بيانه أن أنفانج سيوقع عقداً لمدة ثلاثة أعوام، ومن المرجح أن تتمثل مهمته في الموسم المقبل في إعادة الفريق إلى الدرجة الأولى، علماً بأن فريقه الحالي، هولشتاين كيل اقترب بشكل كبير من الصعود للدرجة الأولى في الموسم المقبل.