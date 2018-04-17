الفيفا يبدأ التحقيق مع الاتحاد الروسي بشأن هتافات عنصرية

الشارقة 24 - أسعد خليل:



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه بدأ إجراءات انضباطية بحق الاتحاد الروسي للعبة، بشأن ادعاءات بترديد هتافات عنصرية خلال المباراة الودية بين منتخبي روسيا وفرنسا، والتي أقيمت في سان بطرسبرج في مارس الماضي.



وذكرت تقارير إعلامية أن مجموعة من المشجعين، قامت بتقليد أصوات القردة، مستهدفة لاعبين بالمنتخب الفرنسي، من بينهم بول بوجبا، خلال المباراة على ملعب استاد سان بطرسبرج، أحد الاستادات التي تحتضن مباريات كأس العالم 2018 بروسيا، من بينها إحدى مباراتي الدور قبل النهائي.



وعلقت وزيرة الرياضة الفرنسية لورا فليسيل، بشأن تلك الإساءات المزعومة، عبر حسابها بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر": "لا مكان للعنصرية على ملاعب كرة القدم، يجب أن نتحرك سوياً على المستويين الأوروبي والدولي، للتصدي لهذا السلوك غير المقبول."



وتواصل روسيا جهودها الرامية لحل مشكلة العنصرية بين جماهير كرة القدم، لكن بعض النقاد يرون أن المشكلة لا تزال بحاجة إلى جهود أكبر بكثير.