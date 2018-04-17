اليويفا يؤكد حرمان سيون السويسري من المشاركة الأوروبية

الشارقة – أسعد خليل:



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليويفا، حرمان نادي سيون السويسري من المشاركة الأوروبية، في حالة تأهله خلال الموسمين المقبلين، بسبب مشكلات تتعلق بتراخيص النادي.



كذلك عوقب سيون، صاحب المركز التاسع في دوري السوبر السويسري، بدفع غرامة قيمتها 235 ألف يورو، وشارك سيون في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم الجاري، ولكن اليويفا أقر بضرورة إيقافه عن المشاركة الأوروبية لانتهاكه قواعد اللعب النظيف المالية.



وتتعلق المخالفة بنفقات هائلة للفريق في صفقة انتقال في عام 2017، قد أنفقت بالفعل، لكن النادي قدم معلومات غير صحيحة.



واستحوذ نادي سيون على عناوين الصحف خلال فترة من الموسم الجاري، عندما تم إيقاف رئيسه كريستيان كونستانتين لمدة 9 أشهر بسبب إهانته لمعلق تليفزيوني عقب إحدى المباريات.