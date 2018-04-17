فالفيردي مدرب برشلونة يطمئن جماهير الأرجنتين على ميسي

الشارقة 24– أسعد خليل:



أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتمتع بحالة بدنية جيدة، كما طالب الجماهير في الأرجنتين بأن تتحلى بالهدوء حيال هذا الأمر حيث أنه لا يزال هناك وقت كبير قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وفيما يتعلق بإمكانية منح ميسي راحة في مباراة برشلونة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني "الليجا"، الثلاثاء، أكد فالفيردي أن هذا الخيار مطروح بالفعل، مؤكداً أنه ليس هناك ما يقلق حيال الحالة البدنية لميسي.



وأضاف المدرب الإسباني قائلاً: "لقد قدم مباراة جيدة قبل بضعة أيام "أمام فالنسيا"، وعلى الجماهير في الأرجنتين أن تتحلى بالهدوء، لا يزال هناك وقت طويل قبل المونديال".



وبدأ العد التنازلي لتتويج برشلونة بقلب الليجا، حيث يخوض اليوم مواجهة جديدة من أجل التعجيل بحسم هذا الأمر.