غولدن ستيت يتقدم على سبيرز بلقاءين دور رد في السلة الأميركية

الشارقة – أسعد خليل:

اقترب غولدن ستيت واريورز، حامل اللقب، من تخطي سان أنطونيو سبيرز، في الدور الأول من "المراحل الإقصائية" للمنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه عليه للمرة الثانية توالياً 116-101 على أرضه.

وتأخر واريورز بفارق 6 نقاط عن خصمه بين الشوطين، لكن المضيف كان الأنجح في الربعين الثالث والأخير، بفضل كيفن دورانت الذي سجل 32 نقطة وكلاي طومسون بـ 31 نقطة.

وعزز واريورز الذي غاب عنه مجدداً نجمه ستيفن كوري المصاب، رقمه القياسي بإحرازه فوزه 11 توالياً على أرضه ضمن الأدوار الإقصائية.