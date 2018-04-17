جوزيه مورينيو يعاقب لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو ، مدرب مانشستر يونايتد، أنه سيستبعد لاعبين أساسيين من مواجهة توتنهام هوتسبير، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت المقبل، بعد الهزيمة بإستاد أولد ترافورد هذا الأسبوع أمام وست بروميتش ألبيون متذيل ترتيب الدوري الممتاز.

ومني يونايتد بخسارة مفاجئة 0-1 على أرضه أمام وست بروميتش الأحد، وهي نتيجة أهدت اللقب إلى مانشستر سيتي .

ويحل يونايتد ضيفاً على بورنموث، الأربعاء، قبل مواجهة توتنهام بإستاد ويمبلي.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيستخدم سياسة التناوب خلال زيارته إلى الساحل الجنوبي، ألمح مورينيو إلى أن بعض الذين شاركوا أمام وست بروميتش سيلعبون مجدداً ضد بورنموث، لأنهم سيفقدون أماكنهم في الدور نصف النهائي.

ونقلت صحيفة إندبندنت عن مورينيو قوله: "التناوب ليس الكلمة المناسبة، إذا أشركت لاعباً أمام بورنموث ولعب بشكل استثنائي، فسيشارك في نصف النهائي".

وأضاف: "لذلك هذا لا يتعلق بالتناوب، لأن التناوب سيبدو وكأن من يلعب ضد بورنموث هو بسبب إراحة لاعب آخر سيشارك أمام توتنهام في نصف النهائي".