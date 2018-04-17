ويستهام يزيد من أوجاع ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

فرط ستوك سيتي بفوز كان في متناول الأيدي، وتعادل مع مضيفه ويستهام يونايتد 1 /1 في ختام المرحلة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ستوك في طريقه لحصد 3 نقاط كانت ستحيي آماله في البقاء بالدوري الممتاز، ولكن ويستهام حرمه من الفوز في الوقت القاتل ليزداد وضع الفريق تأزما.

وتقدم البديل بيتر كراوتش بهدف لستوك سيتي في الدقيقة 78، بعد تسع دقائق من مشاركته من على مقاعد البدلاء من متابعة لتسديدة زميله شيردان شاكيري.

ولكن في الدقيقة الأخيرة من المباراة خطف اندي كارول هدف التعادل القاتل لويستهام بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع ستوك رصيده إلى 28 نقطة ليبقى في المركز الثاني من القاع بفارق 5 نقاط عن منطقة الأمان، مقابل 35 نقطة لويستهام في المركز الرابع عشر.