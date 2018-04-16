الفيفا يصل إلى المغرب لفحص ملف استضافة مونديال 2026

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سيخضع عرض المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2016 لفحص دقيق من جانب لجنة فنية تابعة للاتحاد الدولي "فيفا"، ستقوم بتقييم مدى استعداد البلاد لتنظيم البطولة.

ويعتبر المغرب البلد الوحيد الذي ينافس عرضاً ثلاثياً مشتركاً تقدمت به الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

ومن المقرر أن تتخذ الجمعية العمومية لـ"فيفا" قراراً بشأن العرض الفائز في موسكو في 13 يونيو، عشية افتتاح نسخة 2018 من كأس العالم التي تستضيفها روسيا.

وقالت لجنة ترشيح المغرب في بيان: "اللجنة الفنية التي تتألف من 5 أشخاص ستزور عدة مدن مغربية في الفترة من 17 إلى 19 أبريل".

وستستعين اللجنة بنظام يعتمد على النقاط لتقييم العرضين المتنافسين، على أن يتم استبعاد العرض الذي يخفق في الوفاء بالحد الأدنى من المعايير في عدة مجالات وحرمانه من التقدم للجمعية العمومية للتصويت النهائي في روسيا.