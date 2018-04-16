فتيات الأردن يتوجن بكأس بطولة غرب آسيا للناشئات

الشارقة 24 - محمود علي:



توج منتخب الأردن ببطولة غرب آسيا للفتيات تحت 15 سنة، بعد فوزه على نظيره اللبناني بنتيجة 5-4، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكلٍ منهما، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت مساء أمس الأحد، على ملعب ذياب عوانه باتحاد الكرة في دبي.



وقام كل من أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وبحضور إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية في اتحاد الكرة، وحسين سعيد عضو اللجنة التنفيذية باتحاد غرب آسيا، مندوباً عن سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا، وشفاء العموش القائم بالأعمال، مستشار السفارة الأردنية، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، بتتويج منتخب النشاميات بكأس البطولة وميداليات المركز الأول.



فيما حصلت لاعبات منتخب لبنان على ميداليات المركز الثاني، وحصل منتخب فلسطين على ميداليات المركز الثالث بعد فوزه على البحرين بهدفين نظيفين عصر أمس الأحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي سبقت المباراة النهائية.



ونالت زهرة العلي لاعبة منتخب البحرين جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، وحصلت إيناس الجماعين لاعبة المنتخب الأردني على جائزة أفضل لاعب، بينما فازت زميلتها في المنتخب إلين السويلمين بجائزة هداف البطولة.