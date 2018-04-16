برشلونة يتطلع لفك عقدة ملعب سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:



يواجه فريق برشلونة عقبة صعبة في الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عندما يحل ضيفاً على سيلتا فيجو، غداً الثلاثاء، في المرحلة الـ 33 من المسابقة.



فقد أخفق برشلونة في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات له على ملعب سيلتا فيجو، والتي شهدت فوز سيلتا فيجو 4 - 1 في سبتمبر 2015، وفوزه بنتيجة 4 - 3 في أكتوبر 2016، والتعادل 1 - 1 في ذهاب دور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي.



ويحتاج برشلونة إلى 7 نقاط فقط لحسم لقب الدوري بغض النظر عن نتائج ملاحقيه بجدول المسابقة، حيث يحتل الصدارة بفارق 11 نقطة أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و15 نقطة أمام غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثالث.



وتبدو مهمة برشلونة في طريقها إلى الحسم مع تبقي 6 مراحل على نهاية المسابقة، ولكن مباراة سيلتا فيجو ربما تشكل الاختبار الأصعب في المراحل الأخيرة من الموسم.