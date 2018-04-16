اختبار سهل لكل من يوفنتوس ونابولي قبل موقعة الحسم في الكالتشو

الشارقة 24 – أسعد خليل:



يخوض كل من يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب ونابولي الثاني اختباراً في متناوله الأربعاء المقبل، في المرحلة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، استعداداً لمواجهتهما المصيرية، الأحد المقبل، على ملعب الأول في تورينو.



وقطع يوفنتوس شوطاً هاماً نحو الفوز باللقب للموسم السابع توالياً، بعدما ابتعد عن نابولي بفارق 6 نقاط بفوزه على سمبدوريا 3-0، مستفيداً من اكتفاء الفريق الجنوبي بالتعادل مع مضيفه ميلان دون أهداف.



ويبدو يوفنتوس الذي وضع خلفه خروجه المؤلم الأربعاء الماضي من دوري الأبطال بعد تلقيه هدفاً من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع أمام ريال مدريد الإسباني في إياب ربع النهائي، يسعى لتحقيق فوزه الرابع تواليا والـ 28 هذا الموسم حين يحل الأربعاء ضيفاً على كروتوني الـ 18.



ورغم فارق النقاط الـ 6، لا يمكن الحديث عن أن يوفنتوس في وضع مريح لأن فريق المدرب ماسيميليانو اليغري مدعو أيضاً لمواجهة انتر ميلان بعد نابولي، كما تنتظره مواجهة صعبة في المرحلة قبل الأخيرة في الملعب الأولمبي ضد روما.



ومن جهته، يأمل نابولي ألا يسهل الأمور على يوفنتوس كثيراً من خلال الفوز على أودينيزي الأربعاء بين جماهيره، لأن أي نتيجة أخرى ستقضي تقريبا على آماله باحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1990.