نادي لايبزيج الألماني يفتقد خدمات سابيتسر حتى نهاية الموسم

الشارقة 24 – أسعد خليل:



أعلن نادي لايبزيج الألماني لكرة القدم أنه سيفتقد جهود مهاجمه مارسيل سابيتسر حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الكتف تتطلب خضوع اللاعب لعملية جراحية.



وأوضح النادي أن سابيتسر البالغ من العمر 24 عاماً أصيب بخلع في الكتف الأيسر خلال المباراة أمام مارسيليا الفرنسي، يوم الخميس الماضي، في إياب دور الثمانية من الدوري الأوروبي، ومن المقرر أن يخضع لجراحة بعد غد الأربعاء.



وأضاف أن اللاعب النمساوي، الذي تعرض لإصابة مشابهة في أواخر العام الماضي، سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.



ويحتل لايبزج المركز الخامس في الدوري الألماني، ولا يزال ينافس على التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.