إنديانا بيسرز يقسو على كليفلاند في أولى جولات نهائي السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف كليفلاند كافاليرز، فريق إنديانا بيسرز في مباراة ضمن الدور الإقصائي الأول لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة.

سارع إنديانا إلى التقدم منذ بداية المباراة فقد تفوق بأربع نقاط في بداية الشوط الأول بعد رمية ثلاثية من فيكتور أولاديبو ثم رفع تفوقه إلى 30 نقطة مقابل 10 نقاط في الدقائق الأخيرة للشوط الأول بعد رمية من لانس ستيفنسون.

قلص ليبرون جيمس تفوق إنديانا بيسرز إلى 42 نقطة مقابل 32 بعد رميات متتالية لصاحب الأرض في بداية الشوط الثاني غير أن أولاديبو عاد ليسجل ثلاثية لإنديانا ساعدته على رفع تفوقه في الدقائق الأخيرة للشوط الثاني إلى 50 نقطة مقابل 34.

ليبرون جيمس واصل جهوده لفريق كليفلاند كافالييرز في الشوطين الثالث والرابع لكنه لم يجد من يعاونه بينما مضى فيكتور أولاديبو ليحرز 32 نقطة لفريق إنديانا بيسرز ليساعده على الفوز بالمباراة بفارق كبير وبـ 98 نقطة مقابل 80 ويتفوق على مضيفه بمباراة دون مقابل في الدور الإقصائي الأول للمجلس الشرقي.