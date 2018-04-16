بسباعية بمرمى موناكو...

سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم

  • الإثنين 16, أبريل 2018 في 6:45 ص
  • فرحة لاعبي باريس يالفوز والتتويج
    فرحة لاعبي باريس يالفوز والتتويج
توج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه موناكو، 7-1، في المرحلة 33 من مسابقة الدوري.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
حقق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة والسابعة في تاريخه، بفوزه الكاسح على ضيفه وملاحقه موناكو بطل الموسم الماضي 7-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين.
 
وحسم سان جرمان اللقب قبل 5 مراحل على ختام الموسم بعدما ابتعد في الصدارة بفارق 17 نقطة عن موناكو الذي سبق له أيضاً أن خسر معركة مسابقة كأس الرابطة أمام النادي الباريسي بالسقوط أمامه صفر-3 في المباراة النهائية التي أقيمت أواخر مارس.
 
ويملك سان جرمان فرصة إحراز الثلاثية المحلية كونه ما زال يدافع عن لقب الكأس الفرنسية وهو سيلتقي كاين الأربعاء في نصف النهائي.