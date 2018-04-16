سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة والسابعة في تاريخه، بفوزه الكاسح على ضيفه وملاحقه موناكو بطل الموسم الماضي 7-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين.

وحسم سان جرمان اللقب قبل 5 مراحل على ختام الموسم بعدما ابتعد في الصدارة بفارق 17 نقطة عن موناكو الذي سبق له أيضاً أن خسر معركة مسابقة كأس الرابطة أمام النادي الباريسي بالسقوط أمامه صفر-3 في المباراة النهائية التي أقيمت أواخر مارس.

ويملك سان جرمان فرصة إحراز الثلاثية المحلية كونه ما زال يدافع عن لقب الكأس الفرنسية وهو سيلتقي كاين الأربعاء في نصف النهائي.