ريال مدريد يستعيد المركز الثالث في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قاد النجم إيسكو فريقه ريال مدريد لاستعادة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 2 / 1 على مضيفه ملقه في المرحلة 32 للمسابقة.

افتتح إيسكو التسجيل للريال في الدقيقة 29، وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 63، فيما تكفل دييجو رولان بتسجيل هدف ملقه الوحيد في الدقيقة الثالثة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ليرتفع رصيد الريال إلى 67 نقطة، ليعود إلى المركز الثالث، الذي فقده في المرحلة الماضية لمصلحة فالنسيا، مستفيداً من خسارة الفريق الأندلسي، الذي تراجع للمركز الرابع.

في المقابل، تجمد رصيد ملقه عند 17 نقطة، ليظل قابعا في المركز الأخير.