يوفنتوس يغرد وحيداً في صدارة الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بات نادي يوفنتوس قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم السابع على التوالي، عقب فوزه الثمين 3 / 0 على ضيفه سامبدوريا في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

لعب الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا دور البطولة في المباراة، بعدما صنع الأهداف الثلاثة للفريق الملقب بـ (السيدة العجوز)، التي جاءت عن طريق المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، والثنائي الألماني بينيديكت هوفيديس وسامي خضيرة في الدقائق 45 و60 و75.

ليعزز يوفنتوس موقعه في صدارة المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 84 نقطة، موسعاً الفارق إلى ست نقاط مع أقرب ملاحقيه نابولي، وذلك قبل ست مراحل على نهاية البطولة.

في المقابل، تجمد رصيد سامبدوريا، الذي تلقى خسارته الـ 12 في البطولة هذا الموسم، والرابعة في مبارياته الـ 6 الأخيرة بالبطولة، عند 48 نقطة في المركز التاسع، ليواصل ابتعاده عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.