شالكه يعزز وصافته للدوري الألماني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمسك نادي شالكه بقوة بوصافة الدوري الألماني لكرة القدم بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه وجاره اللدود بوروسيا دورتموند في قمة مباريات المرحلة الثلاثين للمسابقة.

أخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، ومع مطلع الشوط الثاني، افتتح الأوكراني يفجن كونوبليانكا التسجيل في الدقيقة 50.

بينما حاول دورتموند إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي للمباراة، أطلق نالدو رصاصة الرحمة على آمال الضيوف في حصد نقطة من المباراة، بعدما أضافوا الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليحسم شالكه (ديربي الرور) لصالحه.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد شالكه، إلى 55 نقطة في المركز الثاني، بفارق 20 نقطة خلف بايرن ميونخ، الذي حسم تتويجه بلقب المسابقة رسمياً في المرحلة الماضية.

في المقابل، تجمد رصيد دورتموند، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، عند 51 نقطة في المركز الرابع.