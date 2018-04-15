نابولي يسقط بفخ التعادل السلبي أمام ميلان في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل نابولي نزيف النقاط في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما أهدر نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على اللقب، إثر تعادله بدون أهداف مع مضيفه ميلان في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

أصبح في جعبة نابولي 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، الذي باتت الفرصة سانحة أمامه لإحكام قبضته على الصدارة، حال فوزه على ضيفه سامبدوريا في وقت لاحق، الأحد، بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، أضاع ميلان نقطتين في صراعه لحجز أحد الأماكن المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، بعدما أصبح رصيده 53 نقطة في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.