أرسنال يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سقط فريق أرسنال بفخ الخسارة أمام مضيفه نيوكاسل 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما في المرحلة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أرسنال بهدف سجله الكسندر لاكازيتي في الدقيقة، 14 وتعادل أيوزي بيريز لنيوكاسل في الدقيقة 29، وسجل مات ريتشي هدف الفوز لنيوكاسل في الدقيقة 68.

ليتوقف رصيد أرسنال عند 54 نقطة في المركز السادس، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر.

وهذه الخسارة هي الـ 11 لأرسنال في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 16 مباراة والتعادل في ست مباريات، فيما هذا الفوز هو الحادي عشر لنيوكاسل بالدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 14 مباراة والتعادل في 8.