الأسترالي ريتشاردو بطلاً لسباق جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1

الشارقة 24 – أسعد خليل:



تمكن الأسترالي دانيل ريتشاردو، من الفوز بلقب سباق جائزة الصين الكبرى، الجولة الثالث من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.



وكان الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس يتصدر السباق حتى الأمتار الأخيرة ولكن ريتشاردو ظفر باللقب في النهاية.



وحقق ريتشاردو أول فوز له في الموسم الحالي ووضع حداً لهيمنة الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري والذي فاز بأول سباقين في الموسم في أستراليا والبحرين.



ودخل ريتشاردو وزميله الهولندي ماكس فيرستابن في ريد بول إلى مركز الصيانة لتغيير إطارات سياراته بعد دخول سيارة الأمان للمضمار.



ولعبت الإطارات الجديدة دوراً محورياً في تتويج ريتشاردو بسادس سباق له في مسيرته.



وحل بوتاس في المركز الثاني يليه الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري في المركز الثالث.



وحل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الرابع يليه فيرستابن الذي أنهى السباق في المركز الرابع لكنه تعرض لعقوبة التراجع خمسة مراكز ليحل في المركز الخامس في النهاية.