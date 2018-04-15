فيلادلفيا يقسو على ميامي هيت في أولى جولات نهائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

في قاعة ويلز فارغو سنتر استضاف فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسيرز فريق ميامي هيت في المباراة الأولى للدور الأول للملاحق الإقصائية لدوري القسم الشرقي لدوري السلة الأميركي.



في الربع الأول سجل دوين ويد سلة لفريق ميامي الذي عادل النتيجة بـ 22 نقطة لكل طرف، بعدها انتزع فريق ميامي التقدم بواقع 30-22 بعد سلة ثلاثية أحرزها كيلي اولينيك.

وفي الربع الثالث عاد فريق فيلادلفيا بقوة وانتزع التقدم بواقع 64-63 بعد سلة أحرزها ايرسان الياسوف، وفي الربع الرابع هيمن فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسيرز على تقدمه وفاز باللقاء بسهولة جداً بواقع 130 نقطة مقابل 103 نقاط.