مانشستر سيتي يدنو من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عاد مانشستر سيتي لسكة الانتصارات، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه الثمين 3 - 1 على مضيفه توتنهام، في المرحلة الـ 34 من المسابقة.

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه، بهدفين سجلهما البرازيلي جابرييل جيسوس، والألماني إلكاي جيوندوجان، في الدقيقتين الـ 22 والـ 25 من ضربة جزاء، مقابل هدف سجله لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إيركسن، في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، باءت محاولات توتنهام لتحقيق التعادل بالفشل، ثم أضاف رحيم ستيرلنج الهدف الثالث لمانشستر سيتي، في الدقيقة 72.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، موسعاً الفارق مع يونايتد إلى 16 نقطة مؤقتاً، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 67 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول.

وأصبح مانشستر سيتي بحاجة إلى فوز واحد فقط، في مبارياته الخمس المتبقية بالمسابقة هذا الموسم، ليتوج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2013 - 2014.