بايرن يحتفل بلقبه السادس على التوالي في البوندسليغا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

احتفل فريق بايرن ميونخ، بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، الذي توج به في الجولة الماضية، بالفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ 5 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري.

وعلى ملعب أليانز أرينا، قلب فريق بايرن ميونخ تأخره بهدف، أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 5 - 1.

وتقدم غلادباخ بهدف سجله جوزيب دراميتش في الدقيقة التاسعة، وتعادل ساندرو فاجنر لبايرن في الدقيقة الـ 37 ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني، في الدقيقة الـ 41، ثم سجل تياجو ألكانتارا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 51 ثم سجل ديفيد ألابا الهدف الرابع، في الدقيقة الـ 67 قبل أن يختتم روبرت ليفاندوفسكي، أهداف بايرن في الدقيقة الـ 82.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 40 نقطة في المركز الثامن.

وكان بايرن ميونخ توج بلقب الدوري لهذا الموسم في الجولة الماضية، محققاً لقبه السادس على التوالي في البوندسليغا.

وفاز بايرن بلقب الدوري الألماني 28 مرة، حيث جاء أول تتويج له في موسم 1932-1933 قبل تطبيق نظام البوندسليغا، في عام 1963 ولكن منذ تطبيق نظام البوندسليغا حصد اللقب 27 مرة.

يذكر أن هذه المباراة هي الأولى للبايرن، على ملعبه بعد تتويجه باللقب.