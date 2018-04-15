ليفربول يعزز مركزه الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قاد محمد صلاح فريق ليفربول، إلى فوز جديد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتغلبه على بورنموث 3 - 0، في المرحلة الـ 34 من المسابقة، ليعزز الفريق موقعه في المركز الثالث.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدف سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة السابعة، وأضاف صلاح، والبرازيلي روبرتو فيرمينو الهدفين الآخرين، للفريق في الدقيقتين، 69 و90.

وواصل ليفربول المطاردة مع مانشستر يونايتد على مركز الوصيف، حيث رفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف يونايتد، الذي يستضيف ويست بروميتش ألبيون في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

ورفع صلاح رصيده في صدارة قائمة هدافي المسابقة، إلى 30 هدفاً بفارق خمسة أهداف عن الإنجليزي الدولي هاري كين، هداف توتنهام.