تشيلسي يقلب الطاولة على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

خطف نادي تشيلسي فوزاً مهماً من مضيفه ساوثهامبتون، السبت، وبثلاثة أهداف لهدفين، في افتتاح فعاليات المرحلة الـ 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أنهى ساوثهامبتون الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله المهاجم الصربي دوشان تاديتش في الدقيقة 21 ثم عزز الفريق تقدمه بهدف ثان سجله المدافع البولندي الشاب يان بيدناريك ليكون الهدف الأول له مع الفريق في الدوري الإنجليزي.

ولكن تغييرات كونتي بنزول جيرو والإسباني بدرو رودريجيز في الدقيقة 61 منحت تشيلسي التفوق في وسط الشوط الثاني.

وسجل جيرو هدفين للفريق في الدقيقتين 70 و78 ليفتتح أهدافه مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي منذ أن انتقل إليه قادماً من أرسنال الإنجليزي. وسجل البلجيكي المتألق إيدن هازارد الهدف الآخر للفريق في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز حافظ تشيلسي على آماله في المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى في جدول المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ساوثهمبتون عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر.