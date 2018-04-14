أشبيلية ينجو من فخ فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تمكن نادي أشبيلية من خطف تعادل مهم من أمام ضيفه فيار، 2-2، ضمن منافسات المرحلة الـ 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح دانيال رابا التسجيل لفياريال في الدقيقة 36، ثم تلقى أشبيلية صدمة أخرى بطرد لاعبه وسام بن يدر في الدقيقة 62 إثر حصوله على الإنذار الثاني لاعتراضه على قرارات الحكم.

وأضاف كارلوس باكا الهدف الثاني لفياريال، في شباك فريقه السابق، في الدقيقة 68.

وحصل نوليتو لاعب أشبيلية على ضربة جزاء بعد أن تصدى خاومي كوستا لكرته باليد داخل منطقة الجزاء، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لكوستا وطرده في الدقيقة 76، ثم تقدم نوليتو لتنفيذ ضربة الجزاء لكن حارس المرمى سيرجيو أسينخو تصدى للكرة.

بعدها، عوض نوليتو ضربة الجزاء الضائعة وسجل الهدف الأول لأشبيلية في الدقيقة 78 بمساعدة كليمون لينجليت، ثم أحرز زميله ستيفن انزونزي هدف التعادل للفريق قبل 8 دقائق من النهاية.

ليرفع فياريال رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس كما ارتفع رصيد أشبيلية إلى 47 نقطة في المركز السابع.