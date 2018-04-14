الألماني فيتل أول المنطلقين في سباق جائزة الصين للفورمولا 1

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل الألماني سيباستيان فيتل أسرع توقيت في التجارب الرسمية لسباق جائزة الصين الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا 1، ليمنح وزميله الفنلندي كيمي رايكونن، فريق فيراري الإيطالي، ثنائية عند خط الانطلاق للمرة الثانية توالياً.

وتفوق الفريق الإيطالي على فريق مرسيدس المتوج بلقب بطولة العالم للصانعين في الأعوام الأربعة الأخيرة، والذي حل فيه الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثاً، وبطل العالم البريطاني لويس هاميلتون في المركز الرابع، بفارق كبير نسبياً عن فيتل بلغ أكثر من نصف ثانية.

وفي الجولة الثالثة للتجارب الرسمية، السبت، حقق فيتل بطل العالم أربع مرات، أسرع توقيت في تاريخ حلبة شنغهاي، بتسجيله 1:31,095 دقيقة بمعدل سرعة بلغ 213,878 كلم/ساعة.