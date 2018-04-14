أميركا الجنوبية تدعم الملف المشترك لأميركا والمكسيك وكندا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" رسميا دعمه ملف الترشح المشترك الأميركي-المكسيكي-الكندي لاستضافة مونديال 2026، والذي يتنافس مع الملف المغربي.

وأعلن مجلس "كونميبول" في بيان أنه اتخذ قراره "بالإجماع" لدعم الملف الأميركي الشمالي، ناقلاً عن رئيس الاتحاد القاري أليخاندرو دومينغيز قوله "كدول أميركا، لدينا روابط تاريخية عديدة ولدينا قناعة: كرة القدم في أميركا الجنوبية يمكن ويجب أن تسهم في تطوير كرة القدم في القارة.

ويتنافس الملف الأميركي الشمالي المشترك مع المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، التي ستشهد رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48.