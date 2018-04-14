بيتيس ينعش آماله في اللعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب ريال بيتيس على مضيفه جيرونا، 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين بيتيس بالفضل في هذا الفوز إلى لاعبه لورينزو مورن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36.

ورفع بيتيس رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس، لينعش آماله في اللعب في الدوري الأوروبي لكرة القدم الموسم المقبل، بينما توقف رصيد جيرونا عند 44 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن هذا الفوز هو السادس عشر لبيتيس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في 4 مباريات.