"الويفا" لن يعاقب سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " اليوفا " أنه لن يتخذ أي إجراءات انضباطية جديدة بحق اللاعب الإسباني الدولي سيرخيو راموس مدافع وقائد فريق ريال مدريد الإسباني.

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية أثارت بعض الجدل بشأن إمكانية غياب اللاعب عن مباراة الفريق المرتقبة أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأوروبي والمقررة في 25 إبريل الحالي من خلال عقوبة إيقاف جديدة محتملة من اليويفا.

وأثار راموس الجدل بسبب تواجده في نهاية النفق الذي يصل بين غرف تغيير الملابس وملعب المباراة، فيما تحظر قواعد "اليويفا" على اللاعب الموقوف الاقتراب من الملعب.

ولكن صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية نقلت عن "اليويفا" أن راموس البالغ من العمر" 32 عاماً" ظل في نهاية النفق، ولكنه لم يدخل إلى أرض الملعب مما يعني عدم فرض عقوبات عليه.