خلفاً للمدرب هاينكس...

بايرن ميونيخ الألماني يتعاقد مع المدرب الكرواتي كوفاتش

  • الجمعة 13, أبريل 2018 في 5:49 م
  • نيكو كوفاتش
    نيكو كوفاتش
أعلن نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم الستة الأخيرة، تعاقده رسمياً مع الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب اينتراخت فرانكفورت، ليتولى الإشراف على فريقه خلفاً ليوب هاينكس في الموسم المقبل.
الشارقة 24 - أسعد خليل:
 
تعاقد نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، رسمياً الجمعة مع المدرب نيكو كوفاتش، ليقود الفريق اعتباراً من الموسم المقبل، بعقد لمدة 3 أعوام.
 
وتأكد بذلك ما ذكرته تقارير إعلامية في وقت سابق الجمعة حول أن بايرن بطل البوندسليجا للموسم السادس على التوالي، بصدد تعيين كوفاتش البالغ من العمر 46 عاماً مديراً فنياً للفريق، خلفاً للمدرب المخضرم يوب هاينكس الذي يرحل بنهاية الموسم الجاري.
 
ويرحل كوفاتش لاعب المنتخب الكرواتي السابق والبالغ من العمر 46 عاماً، بذلك عن تدريب آينتراخت فرانكفورت ليتولى مسؤولية بايرن، الذي ينافس حالياً على ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.