أرسنال يصطدم بأتلتيكو مدريد في نصف نهائي "اليوروباليغ"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أوقعت قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم، أرسنال الإنجليزي، في مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما يبدو نصف النهائي الثاني أقل قوة بين مرسيليا الفرنسي وسالزبورغ النمساوي.

وتخطى أتلتيكو مدريد الساعي إلى تضميد جراحه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي حل فيها وصيفاً في 2014 و2016، سبورتينغ البرتغالي في ربع النهائي، برغم خسارته صفر-1 الخميس إياباً، وذلك لفوزه ذهاباً على أرضه بهدفين لصفر.

من جهته، عاد أرسنال بتعادل من أرض سسكا موسكو الروسي (2-2) الخميس بعد فوزه الكبير ذهاباً 4-1.

يذكر أن بطل الدوري الأوروبي يشارك تلقائياً في دوري الأبطال في الموسم التالي.