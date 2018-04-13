البريطاني هاميلتون يسيطر على التجارب الحرة في سباق الصين

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكن البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس من تسجيل أسرع زمن في كل من التجربتين الحرتين الأولى والثانية لسباق الجائزة الكبرى الصيني المقرر في شنغهاي ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 .

وتفوق هاميلتون بفارق 007،0 ثانية على الفنلندي كيمي رايكونن في التجربة الثانية، وتلاهما فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في المركز الثالث والألماني سيبستيان فيتيل سائق فيراري، المتوج بأول سباقين في الموسم، في المركز الرابع.

وشهدت الجولة الثانية من التجارب الحرة منافسة شرسة حيث لم يفصل بين هاميلتون وفيتيل سوى 108،0 ثانية.