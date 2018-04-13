مانشستر سيتي يسعى للعودة لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يتطلع مانشستر سيتي لتضميد جراحه بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، من خلال التركيز على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد قبل 6 جولات من نهاية الموسم، وبالتالي أصبح حسم اللقب مسألة وقت ليس أكثر.

ويلتقي سيتي، السبت، مع مضيفه توتنهام صاحب المركز الرابع، وكان سيتي قد سحق لاعبي المدرب ماوريسيو بوكيتينو 4-1 عندما التقيا مطلع الموسم، خلال سلسلة رائعة فاز فيها "سيتيزن" في 18 مباراة متتالية، ليبسط هيمنته على الصدارة.

لكن سيتي خسر 3 مرات متتالية، من بينهم هزيمتين على يد ليفربول في دوري الأبطال بجانب الهزيمة أمام يونايتد الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي.