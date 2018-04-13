تأهل أرسنال وأتلتيكو ومارسيليا وسالزبورج للمربع الذهبي لليوروباليغ

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل فريق أرسنال الانجليزي مسيرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة، عقب تعادله 2 - 2 مع مضيفه سيسكا موسكو الروسي، في إياب دور الثمانية للبطولة القارية.

واستغل أرسنال فوزه الكبير 4 - 1 على سيسكا في مباراة الذهاب التي جرت الخميس الماضي، ليحجز بطاقة التأهل، بفوزه 6 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تقدم سيسكا بهدفين حملا توقيع فيدور شالوف وكيريل نابايكين في الدقيقتين 39 و50، قبل أن ينتفض أرسنال في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز داني ويلبك وآرون رامسي، هدفي الفريق الانجليزي في الدقيقتين 75 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

أتلتيكو مدريد يتأهل على حساب لشبونة

أخفق سبورتنج لشبونة في التأهل للدور قبل النهائي، رغم فوزه 1 - صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد.

وعجز الفريق البرتغالي عن تعويض خسارته صفر - 2 في مباراة الذهاب، ليحصل فريق العاصمة الإسبانية على بطاقة الترشح للمربع الذهبي.

سالزبورج إلى نصف النهائي

وواصل سالزبورج مغامرته في المسابقة، عقب فوزه الكبير 4 - 1 على لاتسيو، ليعوض خسارته 2 - 4 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، ويفوز 6 - 5 في مجموع المباراتين.

مارسيليا يقصي لايبزج

ووضع مارسيليا حداً لطموحات لايبزج في البطولة، بعدما تغلب عليه 5 - 2، لينجح في تعويض خسارته صفر - 1 أمام منافسه الألماني في لقاء الذهاب، ويفوز 5 - 3 في إجمالي اللقاءين.