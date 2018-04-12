ريال مدريد الإسباني يشارك في بطولة الكأس الدولية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، بطل الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، مشاركته ببطولة الكأس الدولية للأبطال للعام السادس توالياً، في الولايات المتحدة، والتي تقام خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأكد الفريق "الملكي" مشاركته في البطولة، التي تضم أكبر فرق العالم، عبر موقعه الإلكتروني، في انتظار تحديد شكل بداية الموسم الجديد للفريق في حالة حصوله على لقب دوري الأبطال، الذي تأهل فيه لنصف النهائي، ومن ثم خوض مباراة كأس السوبر الأوروبي مطلع أغسطس المقبل.

وخلال مشاركاته الـ 5 السابقة في البطولة، توج "الميرنغي" بثلاثة ألقاب منذ أول ظهور له في 2013، آخرها في 2015 على حساب ميلان الإيطالي بركلات الترجيح.