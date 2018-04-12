محمد صلاح ضمن قائمة الأفضل بربع نهائي الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:

بعد أن قاد فريقه ليفربول الإنجليزي، لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، انضم محمد صلاح نجم منتخب مصر، لقائمة تضم 11 لاعباً هم الأفضل في دور الثمانية من النسخة الحالية.

وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول، خلال الفوز على مضيفه مانشستر سيتي 2-1 في إياب دور الثمانية، رغم أنه عائد للتو من إصابة عضلية.

وضمت القائمة، البرازيلي اليسون حارس مرمى روما، والبرازيلي رافينيا مدافع بايرن ميونخ، والكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول، واليوناني كوستاس مانولاس مدافع روما، واندي روبرتسون مدافع ليفربول، والألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، ودانيلي دي روسي لاعب وسط روما، والبوسني ميرالم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس، ومحمد صلاح جناح ليفربول، والبوسني ادين دجيكو مهاجم روما، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الريال.