مينيسوتا تمبروولفز يبلغ نهائيات دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد غياب 14 عاماً، تمكن مينيسوتا تمبروولفز من التأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري السلة الأميركي، عقب فوزه على ضيفه ومنافسه دنفر ناغتس 112-106 بعد التمديد.

دخل الفريقان اللقاء وهما يأملان بنيل البطاقة الثامنة والأخيرة في المنطقة الغربية، بعدما حسمت البطاقات الـ 15 الأخرى في المنطقتين.

ونجح مينيسوتا في الحصول عليها والتأهل الى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004.

وجاءت هذه المباراة ملائمة تماماً لهذه النهاية المثيرة للموسم المنتظم الذي يشهد للمرة الأولى منذ 21 عاماً، وتحديداً عام 1997 بين واشنطن وكليفلاند، مباراة "فاصلة" بين فريقين في اليوم الأخير منه، وقد نالها مينيسوتا بفضل جهود الثنائي جيمي باتلر وكارل انتوني تاونز اللذان سجلا 31 و26 نقطة على التوالي مع 14 متابعة للثاني.