بوفون يشن هجوماً قوياً على الحكم أوليفر

الشارقة 24 – أسعد خليل:



قام الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بشن هجوم قوي على الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، الذي أدار مباراة فريقه أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب ركلة الجزاء التي احتسبها لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 93 من اللقاء، واصفاً القرار بأنه "جريمة ضد الروح الرياضية".



وقال الحارس الإيطالي: "على الحكم أن يتمتع بحاسة إدراك الوقت، لقد ارتكب جريمة ضد الروح الرياضية".



وحصل بوفون على البطاقة الحمراء في الثواني الأخيرة من لقاء، الأربعاء، بسبب اعتراضه على قرار حكم المباراة باحتساب ركلة الجزاء لصالح ريال مدريد في الوقت القاتل.