الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفتح إجراء تأديبياً ضد غوارديولا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فتح إجراء تأديبي بحق المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب "سلوك غير سليم" بالمباراة ضد ليفربول، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وطرد غوارديولا من مقاعد الجهاز الفني للسيتي، عند نهاية الشوط الأول، إثر اعتراضه على إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل.

وأوضح "الويفا" أن التهمة الموجهة إلى مانشستر سيتي، هي "الطرد من مقاعد البدلاء والسلوك غير السليم للمدرب غوارديولا".

ورفض حكم المباراة الإسباني أنطونيو ماتو لاهوز، احتساب هدف للألماني لوروا سانيه، معتبراً بأن الأخير كان متسللاً.

إلا أن الإعادة أظهرت أن الكرة وصلت إلى سانيه، بعدما ارتدت من رجل لاعب ليفربول جيمس ميلنر، وأكمل غوارديولا المباراة من المدرجات بعدما طرده الحكم من مقاعد فريقه.