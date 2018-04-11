اختفاء لاعبين جدد من بعثة الكاميرون لدورة ألعاب الكومنولث

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد مسؤولو دورة ألعاب الكومنولث المقامة حالياً بمدينة جولد كوست الأسترالية، أن عدد الرياضيين المختفين من بعثة الكاميرون المشاركة في الدورة ارتفع اليوم الأربعاء، إلى ثمانية رياضيين، وقد أبدى المسؤولون قلقهم بشأن سلامة الرياضيين.

وقال فيكتور أجبور انسو رئيس بعثة الكاميرون في بيان "تشعر بعثة الكاميرون لدورة الكومنولث بالأسى وهي تعلن عن اختفاء ثمانية رياضيين، من غرفهم بقرية الرياضيين الخاصة بالدورة."

وأوضح انسو، أن قائمة المختفين تضم ثلاثة رباعين وخمسة ملاكمين، وأنه جرى رصد اختفاءهم من قرية الرياضيين على ثلاث مراحل خلال الأيام الماضية.

وكان مسؤولو بعثة الكاميرون قد أعلنوا أمس الثلاثاء، أن خمسة رياضيين من البعثة اختفوا، وأوضح انسو أن قائمة المختفين تضم الرباعين أوليفيه ماتام وأكا أنجيلين فيلجي وميكومبا بوتيت ديفيد والملاكمين اندزي توي وسيمبليس فوتسالا.

ولم يجر الإعلان حتى الآن عن أسماء الرياضيين الثلاثة الذين انضموا اليوم إلى قائمة المختفين.

وتشارك الكاميرون ببعثة تضم إجمالي 42 رياضياً في دورة ألعاب الكومنولث التي تستمر منافساتها حتى يوم الأحد المقبل، وقد حصدت الكاميرون حتى الآن ميدالية واحدة، وهي برونزية في منافسات رفع الأثقال للسيدات.

وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يختفي فيها رياضيون من الكاميرون خلال حدث رياضي كبير.

فقد شهد أولمبياد لندن 2012 اختفاء خمسة ملاكمين ولاعبة كرة قدم واحدة وسباح واحد من قرية الرياضيين.

وفي دورة ألعاب الكومنولث التي احتضنتها أستراليا في ملبورن عام 2006، كان نحو 26 رياضياً ومسؤولاً من عدة دول قد طلبوا اللجوء.