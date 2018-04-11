أرسنال الإنجليزي يأمل التأهل لنصف نهائي اليوروباليغ

الشارقة 24 - أسعد خليل:

سيكون أرسنال الإنجليزي أمام فرصة مثالية لمحاولة إنقاذ موسمه والوصول إلى نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للمرة الأولى منذ عام 2000، وذلك عندما يحل ضيفاً، غداً الخميس، على سسكا موسكو الروسي في إياب ربع النهائي.

وخطا فريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر خطوة كبيرة نحو بلوغ دور الأربعة للمرة الأولى منذ وصول إلى النهائي في مشاركته الأخيرة في المسابقة عام 2000 قبل أن يخسر أمام غلطة سراي التركي، وذلك لفوزه الكبير ذهاباً 4-1 بفضل ثنائية لكل من الفرنسي ألكسندر لاكازيت والويلزي أرون رامزي.

وتشكل مسابقة "يوروبا ليغ" التي يشارك فيها أرسنال مباشرة للمرة الأولى، أي لم ينتقل اليها من دوري الأبطال، منذ موسم 1997-1998، الفرصة الوحيدة للنادي اللندني في العودة إلى المسابقة القارية الأم في ظل تخلفه في الدوري الممتاز بفارق 13 نقطة عن المركز الرابع الذي يحتله جاره توتنهام بفارق الأهداف خلف ليفربول الثالث.