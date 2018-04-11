فيلادلفيا سيفينتي يحقق فوزه الـ 15 على التوالي في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف أتلانتا هوكس فريق فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز على ملعب فيليب أرينا في أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، في لقاء ضمن دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.

كانت الكفة متقاربة في بداية المباراة إلى أن أحرز توريان برينس رمية لفريق أتلانتا، ساعدته على التفوق بـ 32 نقطة مقابل 27.

تبادل الفريقان الصدارة أكثر من مرة في الشوط الثاني إلى أن انتزع فيلادلفيا تفوقاً بـ 61 نقطة مقابل 55.

وحافظ فيلادلفيا على تفوقه حتى صافرة النهاية، واستعان بـ 28 نقطة في اللقاء من جاي جاي روديك ليفوز بالمباراة بـ 121 نقطة مقابل 113 نقطة لأتلانتا هوكس.