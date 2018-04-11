ليفربول أول الواصلين لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل :

بات فريق ليفربول الإنجليزي، أول الواصلين لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما جدد فوزه على مضيفه مانشستر سيتي، وتغلب عليه 2-1، في إياب دور الثمانية للمسابقة الأوروبية.

تقدم البرازيلي غابرييل جيسوس بهدف لسيتي، بعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة، ولكن النجم المصري محمد صلاح العائد من الإصابة، أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 56، قبل أن يؤكد البرازيلي روبرتو فيرمينو فوز ليفربول، بهدف ثان في الدقيقة 77 .

وكان ليفربول قد حسم مباراة الذهاب على ملعبه، بثلاثة أهداف دون رد، ليتفوق في مجموع اللقاءين بنتيجة 5-1.